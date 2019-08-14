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Британия в ООН заявила об ущемлении прав жителей Крыма с украинскими паспортами

"В Крыму гражданам Украины отказывают в доступе к базовым услугам, поскольку они не намерены менять свое гражданство".

Британия в ООН заявила об ущемлении прав жителей Крыма с украинскими паспортами
Карен Пирс
Фото: unian.info

Постоянный представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН Карен Пирс на заседании Совбеза заявила, что жители оккупированного Крыма с украинским гражданством лишены доступа к базовым услугам. Об этом указано на сайте правительства Британии.

"Я хотела бы использовать эту дискуссию, чтобы пролить свет на несколько конкретных положений, в которых ситуация с международным гуманитарным правом является ужасной. В Крыму гражданам Украины отказывают в доступе к базовым услугам, поскольку они не намерены менять свое гражданство, вопреки международному гуманитарному праву", - подчеркнула Пирс.

В этом докладе она также отметила критическую гуманитарную ситуацию в Сирии, Южном Судане, Мали, а также в регионе Сахеля в Африке.

Напомним, прокуратура Автономной Республики Крым, которая сейчас находится в Киеве, идентифицировала уже более тысячи человек, подозреваемых в оккупации полуострова.

Дела в отношении этих оккупантов открыты, но задержаний не так много, поскольку подозреваемые не выезжают на территорию материковой Украины.

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