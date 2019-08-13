Начальник Житомирского лесхоза уволился по требованию Зеленского

Начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление на увольнение после замечаний президента Владимира Зеленского.

Заявление, которое датировано 12 августа, Куринский опубликовал на своей странице в Facebook.

"Прошу уволить меня по соглашению сторон", - говорится в нем.

Накануне в ходе совещания в Олевске по вопросам незаконной добычи янтаря президент заявил, что, по его данным, Куринский один из членов схемы и приказал ему уволиться. В ответ Куринский заявил, что это клевета.

Сегодня начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства также опубликовал открытое письмо к Зеленскому. В письме Куринский отрицает причастность к незаконной добыче янтаря и подчеркивает, что информация Президента ложна.

"12.08.2019 в г. Олевск Житомирской области состоялось совещание под Вашим председательством, во время которого вы заявили о моей причастности к незаконной добычи янтаря и участии в "янтарных схемах". Сообщаю, что Вас сознательно или несознательно было введено в заблуждение, чем подорвано Ваш авторитет, как избранного гражданами Украины Гаранта Конституции", - говорится в нем.

"Вами было настойчиво предложено мне написать заявление об увольнении, мотивируя это тем, что я "Государству не нужен", что я и сделал", - написал он в письме.

Куринский также подчеркнул, что был готов к выступлению на совещании, однако у него не было возможности, поэтому он предоставил в письме также перечень основных проблем отрасли лесничества.

Ранее сегодня прокуратура начала уголовные производства относительно правоохранителей Житомирской области после визита президента Зеленского.