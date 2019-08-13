Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Глава "Укрзализныци" назвал свою зарплату
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Экс-бизнес-партнер Коломойского Шульман объявлен в розыск за отмывание денег
Экс-бизнес-партнер Коломойского Шульман объявлен в розыск за отмывание денег
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
Президент УПЛ ответил на заявление "Динамо" о возможном выходе из Лиги
Президент УПЛ ответил на заявление "Динамо" о возможном выходе из Лиги
УЕФА наказал "Динамо" закрытием 22-х секторов для фанатов на матч против "Брюгге"
УЕФА наказал "Динамо" закрытием 22-х секторов для фанатов на матч против "Брюгге"
"Азов" рассказал о бойце, погибшем на Донбассе 10 августа
"Азов" рассказал о бойце, погибшем на Донбассе 10 августа
ГлавнаяПолитика

Начальник Житомирского лесхоза уволился по требованию Зеленского

Куринский также опубликовал открытое письмо к президенту.

Начальник Житомирского лесхоза уволился по требованию Зеленского
Андрей Куринский
Фото: facebook.com/kurinskyi.andriy

Начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрей Куринский написал заявление на увольнение после замечаний президента Владимира Зеленского.

Заявление, которое датировано 12 августа, Куринский опубликовал на своей странице в Facebook.

"Прошу уволить меня по соглашению сторон", - говорится в нем.

Накануне в ходе совещания в Олевске по вопросам незаконной добычи янтаря президент заявил, что, по его данным, Куринский один из членов схемы и приказал ему уволиться. В ответ Куринский заявил, что это клевета.

Сегодня начальник Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства также опубликовал открытое письмо к Зеленскому. В письме Куринский отрицает причастность к незаконной добыче янтаря и подчеркивает, что информация Президента ложна.

"12.08.2019 в г. Олевск Житомирской области состоялось совещание под Вашим председательством, во время которого вы заявили о моей причастности к незаконной добычи янтаря и участии в "янтарных схемах". Сообщаю, что Вас сознательно или несознательно было введено в заблуждение, чем подорвано Ваш авторитет, как избранного гражданами Украины Гаранта Конституции", - говорится в нем.

"Вами было настойчиво предложено мне написать заявление об увольнении, мотивируя это тем, что я "Государству не нужен", что я и сделал", - написал он в письме.

Куринский также подчеркнул, что был готов к выступлению на совещании, однако у него не было возможности, поэтому он предоставил в письме также перечень основных проблем отрасли лесничества.

Ранее сегодня прокуратура начала уголовные производства относительно правоохранителей Житомирской области после визита президента Зеленского.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также