Черниговский суд признал недействительными результаты голосования в доме престарелых 210-го округа

Суд установил, что среди результатов голосования более 5% могут быть сфальсифицированы.

Суд обязал окружную избирательную комиссию 210-го округа в Черниговской области признать недействительными результаты голосования на одном из участков. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Черниговский окружной админсуд таким образом удовлетворил иск кандидата в депутаты Бориса Приходько. Из заявления Приходько следует, что в день голосования на участке №740243, расположенном в гериатрическом пансионате, члены комиссии делали записи о выдаче бюллетеней, но не выдавали их избирателям. Кроме того, в список избирателей якобы были включены лица, умершие в 2018-2019 годах.

Приходько ходатайствовал о повторном подсчете голосов на этом участке и исследовании списков, что позволило бы признать голосование недействительным, однако ОИК этого не сдалала.

избирателей и не признала голосование недействительным.

Из протокола окружкома с пометкой "Уточненный" от 6 августа следует, что суммарное количество избирателей, получивших бюллетени для голосования на указанном избирательном участке, составляет 181, но выявлены 10 фактов незаконного голосования, что составляет более 5% количества избирателей, получивших здесь бюллетени.

Суд постановил признать недействительными результаты голосования на этом участке.

Напомним, порезультатам подсчета голосов в округе №210 победил самовыдвиженец Сергей Коровченко, на втором месте - другой самовыдвиженец Борис Приходько. Разница между ними составила всего 101 голос.