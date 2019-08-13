НАПК подтвердило право на госфинансирование 11 партий

Партии, преодолевшие 2% барьер на выборах, получат деньги в 2020 году.

Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о предоставлении 11 политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности на основании результатов досрочных парламентских выборов. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Право на госфинансирование получили партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Всеукраинское объединение "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия Гройсмана", "Партия Шария" и "Всеукраинское объединение "Свобода".

Все они выполнили условия для получения средств из госбюджета, в частности, обязательства об открытии отдельного гривневого счета в учреждении банка Украины.

Финансирование начнется с 1 января 2020 года, но за весь период, когда партии имели право на финансирование, то есть со второго дня открытия первой сессии Рады нового созыва.

Напомним, в парламент прошли только 5 политсил, президентская партия "Слуга народа" получит 254 мандата с учетом кандидатов, победивших в мажоритарных округах.