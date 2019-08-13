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Кремль подтвердил встречу Макрона и Путина 19 августа

Лидеры обсудят российско-французское сотрудничество, международные проблемы и "нормандский формат".

Кремль подтвердил встречу Макрона и Путина 19 августа
Фото: EPA/UPG

Секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что 19 августа состоится встреча Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря главы РФ.

 "Могу подтвердить, 19 августа готовится рабочий визит президента во Францию. Темы очевидны — это, разумеется, двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это и международные проблемы", - уточнил Песков.

 Песков отметил, что "Путин и Макрон традиционно используют свои встречи для детального обмена мнениями и "сверки часов" по международным делам". Еще одной темой для обсуждения лидеров двух стран, конечно же, является Украина и перспективы продолжения работы в "нормандском формате".

Кроме того, Песков позитивно оценил факт недавнего телефонного разговора Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив настрой российского руководства на диалог.

"Само по себе общение глав государств, этот факт можно оценить только позитивно, положительно. Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения", - сказал пресс-секретарь.

Песков еще подчеркнул, что Путин "весьма прагматичный собеседник, и для него главное не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора".

Напомним, в 7 августа президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эммануэлем Макроном. Зеленский рассказал ему о гибели четырех украинских военных возле Павлополя и о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным.В ответ лидер Франции согласился с необходимостью встречи лидеров "нормандской четверки", чтобы урегулировать конфликт на Донбассе, который продолжается несмотря на перемирие.

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