Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
В Украине вступил в силу новый стандарт номеров для банковских счетов
В Украине вступил в силу новый стандарт номеров для банковских счетов
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
ЦИК пересчитала голоса на проблемном округе №50 в Покровске
ЦИК пересчитала голоса на проблемном округе №50 в Покровске
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
В Сибири загорелись склады с артиллерийским снарядами
В Сибири загорелись склады с артиллерийским снарядами
Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
ГлавнаяОбществоВойна

На Донбассе погибли четверо украинских военных

Боевики совершили два обстрела.

На Донбассе погибли четверо украинских военных
Фото: Макс Левин

Четверо украинских военнослужащих погибли сегодня, 6 августа, в результате обстрелов в зоне операции Объединенных сил. Об этом сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"С прискорбием сообщаем, что в результате вражеских обстрелов, по имеющейся информации, сегодня 4 наших героев получили ранения, не совместимые с жизнью", - сообщил он.

Боевики совершили обстрелы вблизи населенных пунктов Богдановка и Павлополь. В первом случае боевики открыли огонь около 00:45 и в течение часа обстреливали украинские позиции из БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Второй обстрел из гранатометов зафиксирован в 10:20.

Напомним, накануне в зоне ООС один украинский военный получил ранение в результате подрыва на взрывном устройстве.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также