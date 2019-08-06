"Укрзализныця" восстановила пригородное сообщение вблизи зоны ООС

Движение на этом маршруте было закрыто с 2014 года.

"Укрзализныця" возобновила движение пригородных поездов из Мариуполя до станции Южнодонбасская, неподалеку от линии разграничения на Донбассе. Движение по этому маршруту не осуществлялось почти 5 лет, сообщает пресс-служба предприятия.

На маршруты назначены 4 поезда, они будут курсировать дважды в сутки - утром и вечером.

Всего в прифронтовой зоне курсируют следующие поезда:

№ 6162 Мариуполь - Волноваха (в сообщении Мариуполь-Южнодонбасская) 5:25 - 7:50

№ 6105 Волноваха - Мариуполь (в сообщении Южнодонбасская - Мариуполь) 8:05 - 10:39

№ 6108 Мариуполь - Южнодонбасская 17:19 - 19:50

№ 6181 Волноваха - Маріуполь (в сообщении Южнодонбасская - Мариуполь) 20:05 - 22:33.

Первый поезд по новому маршруту отправился 4 августа.

В прошлом году УЗ возобновила пригородное сообщение на маршруте Мариуполь-Волноваха.

Напомним, ранее УЗ направила в парламент просьбу выделить 7,1 млрд гривен на обновление парка электричек из-за того, что в силу своего возраста они загораются прямо в дороге.