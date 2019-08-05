Водитель, освобожденный из-под стражи за смертельное ДТП на площади Победы в Киеве, не пришел в суд

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции прокуратуры Киева на освобождение из-под стражи водителя, совершившего крупное ДТП на площади Победы в Киеве. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей странице в Фейсбуке.

Подозреваемый Алексей Сахаров в суд не явился, так как, по заявлению адвоката, находится в больнице. В то же время из Одессы приехали родственники пострадавших в аварии.

Ожидается, что суд рассмотрит апелляцию на следующей неделе, 12 августа.

Напомним, прокуратура опротестовала освобождение Сахарова под залог в размере 480 тыс. гривен.

Сахаров за рулем "Ауди" совершил масштабное ДТП на площади Победы в Киеве 31 января 2019 года. Водитель авто на большой скорости влетел в поток машин, стоящих в пробке, в результате чего погибла женщина. Расследование показало, что Сахаров находился под действием наркотических средств. В его отношении открыто уголовное дело, 25 июля судья Оксана Хардина сменила подозреваемому меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.