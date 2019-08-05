Переваги, труднощі та подальші кроки: якою має бути реформа децентралізації

За останні кілька років в Україні реалізовується більше сотні реформ. Однією із найуспішніших визнано реформу децентралізації. Передача повноважень і фінансових ресурсів від центральних органів влади до місцевого самоврядування дозволила робити якісним і комфортним життя людей у громадах.

Фото: надано Олексієм Матюшенком

До 2014 року уряди виступали за централізацію влади. Ми знаємо, як було важко розвивати міста, будувати дороги, проводити надважливі реформи. Ще п'ять років назад система державної влади була занадто централізована. Повноваження і кошти забирали від людей і концентрували у Києві.

За п'ять років в країні вдалося реалізувати перший етап реформи децентралізації. За цей час сформовано близько тисячі спроможних громад, місцеві бюджети відчутно зросли, а у власність громад передано землі сільськогосподарського призначення, що стали давати прибуток місцевим громадам. Зараз наша основна задача — забезпечити незворотній процес реформування та закріпити ті результати, які ми маємо.

Реформа децентралізації успішно діє й на Гадяччині. Нині в районі вже створено 4 об’єднані територіальні громади.

Новостворена Краснолуцька ОТГ об’єднала 5 сільських рад, загалом — 18 населених пунктів. Поштовхом для об’єднання став успішних досвід інших громад. Зміни тут почалися зі створення місцевої пожежної частини. До слова, в громаді налагоджена тісна співпраця з місцевими фермерськими господарствами. А діючі нафтогазові свердловини дозволять одержувати рентні платежі, які суттєво зростуть після об’єднання. Отже, є всі передумови для того, щоб нова громада успішно жила і розвивалася.

Відносно ж раніше створених громад, то їх досягнення, на сьогодні більш ніж вагомі. Для розуміння, після об’єднання бюджети ОТГ зросли більш, ніж в 4 рази! Основні статті доходу — це земельний податок і оренда землі, інші види оподаткування та рента. Згідно закону, 60% податків з доходів фізичних осіб надходить саме в бюджети ОТГ. Громади мають власні відділи освіти та комунальні підприємства. Маючи достатні фінансові ресурси, вони реалізують важливі соціальні програми, наприклад такі, як місцеві стимули для медпрацівників, оздоровлення та відпочинок дітей, шкільне молоко, адресна допомога при народженні дитини, нові стимули для молоді, “Питна вода” та фінансової підтримки житлово-комунального підприємства. Також самостійно вирішують питання пільгового перевезення громадян.

На мою думку, на сьогодні серед головних завдань для ОТГ — привабити інвесторів. Проекти грандіозні: відкриття сонячної електростанції, мобільного офісу для завантаження зерна у залізничні вагони, консервного заводу, ферм, елеватора, швейного цеху, пелетного заводу, а також вирощування малини та «енергетичної» верби. Залучення інвестицій і реалізація цих проектів дозволить збільшити суму податків до місцевого бюджету і створити нові робочі місця для жителів громади.

Децентралізація дала нові, вкрай важливі інструменти та ресурси для розвитку Гадяччини. Переконаний, що майбутнє — за об’єднанням. Це відкриває просто такі унікальні можливості для розвитку територій і створення комфортних умов для життя людей!