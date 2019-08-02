Сесть за клавиатуру меня заставила статья Галины Хейло . В последнее время тема микрокредитования не на шутку занимала умы депутатов. Это и, упомянутый в статье, законопроект 10434 и законопроект 10349, поданный еще в конце мая 2019 года, и тот самый “закон о сплите” , косвенно затрагивающий сферу микрокредитования.

Фото: Макс Требухов

Интерес к этой теме понятен: рынок микрокредитования сейчас на подъеме и в него приходит больше денег и клиентов, желающих взять кредит. Ожидается что за 2019 год он вырастет на 30%. Согласитесь, немалый рост.

Однако одновременно с ростом возникают и проблемы связанные с ним, в частности пугает тенденция выставить представителей отрасли как неких супер-ростовщиков, заставляющих брать людей кредиты под грабительские 500-700% годовых. Да, действительно, процентная ставка в большинстве МФО варьируется от 1.5 до 2 процентов в день. Однако причины таких больших ставок понятны даже не специалисту: кредитор в данном случае практически не застрахован от невозврата кредита. Более того, текущая законодательная база не позволяет эффективно возвращать выданные кредиты, даже в случае положительных решений судов.

Все вышеперечисленное и выливается в высокую процентную ставку, на которую, зачастую финансово неграмотный клиент, просто не обращает внимания. Однако законодатель вместо того чтобы принимать меры для повышения финансовой грамотности граждан страны (что необходимо не только для клиентов микрофинансовых организаций - МФО, но и для людей далеких от кредитов вообще, без нее мы вечно будем жить зная только о депозитах, как единственном способе вложения свободных средств), пытается сделать то что он умеет лучше всего: Запретить и Ограничить.

Что на самом деле странно, потому что в отличие от тех же банков, владельцы МФО рискуют прежде всего собственными деньгами, беря на себя все риски и ответственность. Согласитесь, странно запрещать одному человеку давать в кредит другому человеку собственные средства или ограничивать процентную ставку. В итоге мы видим откровенно популистские законопроекты, написанные за один вечер на коленке (законопроект 10434), единственной задачей которых, по моему мнению, было заработать дополнительные баллы перед парламентскими выборами.

Безусловно, отрасль микрокредитования нуждается в регулировании, как со стороны кредитора, так и со стороны заемщика, но, в первую очередь, это регулирование должно состоять в повышение финансовой грамотности, ужесточении требований к информированию клиента о процентной ставке и существенных условиях договора, но не в запретах и ограничениях. Упоминаемая автором статьи Великобритания требует информирования клиента об эффективной годовой процентной ставке, и также о рисках, которые он принимает на себя, беря кредит.

И еще: во всех цивилизованных странах микрокредитование рассматривается в том числе как инструмент для доступа к финансам для тех слоев населения, которые не могут по тем или иным причинам получить этот доступ через банковскую сферу. Т.е. любой гражданин государства должен иметь доступ к финансам, и МФО заполняют эту нишу для тех кто не может или не хочет работать с банками. Что будет, если после ограничений и запретов МФО прекратят работу? Куда пойдет потенциальный клиент, когда ему нужно будет занять 3000 гривен? Да, кто-то может обратится к родственникам, но кто-то может пойти вечером на улицу в поисках легкой наживы… Не самая радужная перспектива.

Поэтому, повторюсь, давайте регулировать, повышая грамотность и информированность, а не запрещая и ограничивая. Последнее всегда легче всего, но не всегда верно.

И последнее. Меня заинтересовало, почему представитель банковского сектора, Галина Хейло так откровенно ратует за принятие несовершенного, непродуманного и популистского законопроекта 10434? Ответ нашелся быстро: микрофинансирование все больше и больше отбирает клиентов из традиционной банковской сферы. Ведь намного легче подать заявку и получить кредит сидя дома в удобном кресле, не предоставляя никаких документов и не подписывая в десяти местах длинных нудных договоров. Возможно, крупные банки и не замечают этого, но небольшие банки, ориентированные на розницу, уже должны это ощущать. Отсюда, наверное, и фраза в законопроекте о том что он не касается банковских кредитов.

Хочется сказать, что на рынке финансовых услуг места хватит всем, и банкам и МФО, а для успеха бизнеса не нужно лоббировать принятие популистских ограничительных законов. Давайте конкурировать честно.