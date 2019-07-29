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Большие проблемы небанковского микрокредитования

Парламентарии планируют ограничить так называемые быстрые кредиты, выдающиеся на короткий срок под максимальные ставки, следуя практике европейских стран.

Фото: Сергей Нужненко

Улицы городов пестрят зазывающими вывесками: «Кредит до зарплати», «Файні гроші», «Швидка готівка». Финансовые компании искушают рядовых граждан призывами получения денег за 15 минут без справки о доходах. Клиенты ведутся на наживку и не вникают, что 1,5-2% за обслуживание кредита в день выливаются в… 547-730% годовых! Так попадают в кредитную ловушку.

Помочь финансово неграмотным гражданам призван законопроект №10434, зарегистрированный в Верховной Раде 10 июля. Его цель – защита прав потребителей и повышение доверия к рынку небанковского кредитования. Документ предусматривает регулирование сроков возврата кредита и платы по нему, определяет границы ответственности заемщика по кредитному договору, порядок погашения кредита и максимальный месячный размер платежа.

В частности, нардепы планируют ограничить максимальный размер ставки по потребительским кредитам. Эти изменения не коснутся банков, госпрограмм кредитования, а также займов на сумму свыше 10 минимальных зарплат (41,730 тыс. грн). Документ предлагает прекратить выдачу займов сроком до 30 дней, ограничить ставки по более долгосрочным ссудам: для кредитов до 90 дней – максимум 180% годовых, от 90 дней до года – не более 100% годовых, для займов от года – максимум 60% годовых. Общая сумма начисленных процентов не может превышать 20% от тела кредита для займов до трех месяцев и 40% – для больших сроков.

Ограничения на так называемые быстрые кредиты, которые выдаются на короткий срок под максимальные ставки, действуют во многих европейских странах. Например, в Великобритании Служба финансового поведения (FCA) в 2014 году инициировала ограничения стоимости краткосрочных кредитов (плата за него не может превышать 100% от его суммы). FCA подсчитала, что с августа 2017-го по июль 2018 года заемщики должны были выплатить в среднем в 1,65 раза больше, чем получили. Поэтому регулятор решил до 2020 года сохранить ценовое ограничение.

Сейм Латвии в октябре 2018 года принял изменения к закону «О защите прав потребителей», установив, что с 1 января 2019 года сумма кредита, выдаваемого на 30 дней и выплачиваемого одним платежом, не может превышать половины установленной в стране минимальной зарплаты, то есть, EUR215. Данная мера может ограничить объем наиболее рискового кредитования.

Хочется надеяться, что новоизбранные депутаты не отложат законопроект №10434 в долгий ящик.

Галина Хейло Галина Хейло , Председатель правления банка «Айбокс банк», фундатор «Финансово-аналитического центра»
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