Берегите глаза

По глазам можно определить хорошее или плохое настроение у человека, какие эмоции он в данный момент испытывает. Глаза - это еще и зеркало здоровья.

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У здорового человека глаза ясные, живые, красивые. И наоборот: у больного, утомленного - глаза теряют свой естественный блеск, выражают грусть, тоску и страдание. Выразительные глаза в ореоле длинных, темных ресниц, оттененные ровной, правильной линией бровей, придают лицу красоту и привлекательность.

Поэтому заботиться о глазах нужно с раннего возраста систематически и со знанием дела.

Уход за глазами складывается, помимо правильного очищения и кремов, сывороток, масок, еще из гимнастики и компрессов.

Нагрузка на глаза с годами возрастает. Чтобы снять напряжение с глаз, рекомендую выполнять специальные упражнения для глаз, включая в работу обычно бездействующие мышцы глаза. Выполнять их можно в любое время суток, но регулярно и последовательно.

Этот комплекс также сохранит ваше зрение хорошим на долгие годы.

1. При утомлении глаз хорошо снимает напряжение простое, но весьма эффективное упражнение. Время от времени всматривайтесь в какую- нибудь точку вдали (желательно смотреть на зеленый цвет), затем быстро переведите взгляд на предмет, находящийся вблизи (например, на кончик носа). Повторить 3-4 раза.

2. Закройте глаза как можно плотнее, не морща лица (верхнее веко тяжело падает на нижнее), сосчитайте до пяти, затем сразу широко откройте глаза и поднимите глазное яблоко вверх, вновь сосчитайте до пяти. Расслабление. Чтобы при этом не морщить лоб, следует положить указательные пальцы на надбровные дуги. Повторить 3-5 раз.

3. Медленно, не поворачивая головы, скосите глаза до отказа влево, сосчитайте до пяти. затем сразу повторите то же вправо. Глаза возвращаются в исходное положение. Теперь закройте их на пару секунд - пауза. Повторить 3-4 раза.

4. Моргайте как можно быстрее обоими глазами (считая до десяти), на последний счет крепко зажмурьте глаза, не морща лица, пауза 4-6 секунд. Затем откройте глаза и без напряжения всматривайтесь в какую-либо точку вдали 3-5 секунд. Расслабление. Повторить 3-5 раз.

5. Поднимайте глаза вверх до отказа (указательные пальцы на надбровных дугах), сосчитайте до трех. Затем опустите глаза вниз - счет до трех. Закройте глаза, пауза 1-2 секунды. Повторить 3-4 раза.

6. Проделайте глазами медленные вращательные движения: слева направо 2 раза, справа налево 2 раза. Пауза. Повторить 2-4 раза.

Движения 3-е,5-е и 6-е можно заменить следующими упражнениями: небольшой круглый предмет держать на уровне глаз приблизительно на расстоянии 25-30 см., медленно передвигая его сначала вправо, потом влево. Не поворачивая головы, следить за ним глазами.

Компрессы. Самым простым, устраняющим воспалительные явления, является молочный. Ватный диск напитать пресным молоком и держать на закрытых глазах 4-5 минут.

Компресс из оливкового масла в сочетании с массажем поможет избежать преждевременных морщин на веках и вокруг глаз.

После масляного компресса можно сделать массаж век кубиком льда, приготовленного из отвара петрушки.

Чтобы исчезли "гусиные лапки", каждый вечер легкими массажными движениями наносите пшеничное или миндальное масло на кожу вокруг глаз. Оставьте на четверть часа. затем избыток масла осторожно промокните салфеткой.

Особенно удачна маска для улучшения кровообращения:

мелко нарезанные листья и стебли петрушки (1 ч. ложка) размешать со сметаной (2 ч. ложки). Маску нанести на 20-30 минут. После этого лицо вымыть прохладной водой. Нанести крем для лица и вокруг глаз.

Обязательно соблюдаем целесообразый режим жизни: восьмичасовой сон, водный режим, обильное употребление сырых фруктов и овощей, нормализация работы кишечника (устранение запоров), ежедневные гимнастические упражнения и прогулки на свежем воздухе!

Бережно ли мы относимся к глазам? Мы читаем лежа, не всегда с хорошим освещением, а из этих мелочей накапливается масса неприятностей.