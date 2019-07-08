Чтобы глаза были зеркалом души всегда

Что же нужно делать, чтобы сохранить свежесть на долгие годы?

Или девочка 20-ти лет пользуется маминым кремом вокруг глаз (а он с фитоэстрогенами, гиалуроновой кислотой).

Часто бывает, что дамы в 50 наносят под глаза крем для лица или вообще не используют крем для кожи вокруг глаз.

Кожа вокруг глаз нежна и деликатна.

Фото: stb.ua

Прежде всего о снятии макияжа с глаз. Забудьте на всегда использование средства для снятия макияжа с лица (особенно, если это средства для жирной кожи) и тем более детского мыла или влажных салфеток.

Только специальное средство для снятия макияжа с глаз.

Как использовать?

• Нанесите в неразбавленном виде на сухие ватные диски.

• Положите на закрытые веки и оставьте на 5 секунд для растворения макияжа.

• Затем мягко удалите макияж с глаз.

• Смойте теплой водой, нежно промокните кожу век и нанесите средство по уходу.

А не так, как обычно это выглядит в жизни.

Нанесение крема должно быть только нежными похлопывающими движениями на очищенную кожу - утром и вечером.

Как определиться с выбором!

Всегда профессиональная косметика в преимуществе.

Смотрим состав ингредиентов на баночке, того чего больше, обычно в начале списка: минеральные масла, силиконы (ни в коем случае) - этого достаточно, чтобы кожа это не приняла! Пусть там будет и 555 активных компонентов.

Выбирайте крема с правильной натуральной основой, содержащей: масло ши, сквален, жожоба. Это вас спасет от аллергических реакций, преждевременного старения, пигментации.

Моя любимая немецкая марка Доктор Белтер восхищает качественным и серьезным ассортиментом: биометрический крем, питательный бальзам, лифтинг - комплекс для контура глаз, органический суперобновляющий крем для кожи вокруг глаз, биоактивный крем для кожи вокруг глаз мужчинам, коллагеновые патчи, средство для снятия отечности .

Но, если вы регулярно :

-ложитесь спать после 23.00;

-нарушаете питьевой режим ( не пьете 30 грамм на килограмм веса воду до 18.00);

- спите на высокой подушке и плохом матрасе;

- ужинаете после 19.00 (острое, соленое, жирное);

- имеете проблемы с шейным отделом позвоночника;

- мало спите;

- много курите;

- не занимаетесь физической активностью.

Список можно продолжить.

Только уходами вам не обойтись.

Чтобы Ваше лицо выглядело молодо и привлекательно ежедневно нужно делать специальные упражнения, которые уменьшают морщины возле глаз и устраняют отечность век.

Приглашаю на консультацию, вместе составим самую легкую и эффективную биологическую программу для улучшения состояния зоны вокруг глаз, включающую гомеомезотерапию, пилинги и еще много всего интересного!