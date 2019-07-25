Як реалізувати громадські ініціативи за бюджетні кошти

Інколи прагнення місцевої влади не збігаються із бажаннями мешканців. Яскравий приклад, який я завжди привожу — це відома історія, яка сталася в Амстердамі.

Фото: надано Олексієм Матюшенком

Кілька років тому назад в Амстердамі провели експеримент. Місцеву владу і мешканців міста запитали, яким вони бачать майбутнє свого міста. Влада міста заявила, що пріоритетне завдання - розвивати Амстердам як світову столицю культури, підтримувати фестивалі, культурні заходи, музеї. Мешканці відповіли, що їх найбільше турбують собачі фекалії.

Цей приклад показує, наскільки великим буває розрив між прагненнями влади і бажанням людей на місцях. Збалансувати усе дозволяють громадські бюджети участі.

Третій рік поспіль на Полтавщині діє обласна програма “Бюджет участі”. Унікальність програми в тому, що це перший в Україні та Східній Європі проект, дія якого поширюється на цілий регіон. До цього подібні проекти реалізовували лише в містах.

Головний принцип програми — кожен мешканець Полтавщини може подати власну ініціативу, набрати достатню кількість підтримки і реалізувати за бюджетні кошти.

Два попередніх роки, мешканці нашого району подавали найбільшу кількість ініціатив та отримували перемогу.

Завдяки “Бюджету участі” в одному із сіл нашого району, установили систему вуличного освітлення, джерелом якої є сонячна енергія.

Довгий час нам не вдавалося забезпечити мешканців села якісним освітленням, але завдяки обласному бюджету, у селі є нічне освітлення.

Наступний проект, який нам вдалося втілити у життя — спортивний майданчик. Завдяки проекту, школярі та місцева молодь із задоволенням проводять вільний час на оновленому спортивному майданчику із сучасними антивандальними тренажерами.

Я розумію, що для когось спортивний майданчик на шкільному подвір'ї — звичайна справа, але для наших сільських дітлахів — мрія.

Тепер 200 дітлахів мають змогу займатися спортом, а батьки не дуже задоволені, що у їхньої малечі виникає інтерес до спорту.

На досягнутому ми зупинятися не збираємося, цього року також поборемося за перемогу на обласному конкурсі “Бюджет участі”. Переконаний, завдяки подібним проектам, мешканці сіл та містечок зможуть втілити свої ідеї за бюджетні кошти.