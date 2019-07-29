Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Депутаты от "Слуги народа" прибыли в Трускавец на обучение
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Роман Безсмертний: «Декілька людей в Росії хочуть правити світом і їх не цікавить доля України»
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Белорусов лишили права увольняться по собственному желанию
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
ПЦУ провела в Киеве крестный ход ко Дню Крещения Руси (добавлены фото)
ПЦУ провела в Киеве крестный ход ко Дню Крещения Руси (добавлены фото)
Кандидата от "Слуги народа" исключили из творческого объединения Babylon’13 за "одиозную риторику"
Кандидата от "Слуги народа" исключили из творческого объединения Babylon’13 за "одиозную риторику"
Чему научат «слуг народа»?
Чему научат «слуг народа»?
Друг Трампа помешал введению санкций против "Северного потока-2"
Друг Трампа помешал введению санкций против "Северного потока-2"
ГлавнаяПолитика

В самом дорогом отеле Трускавца начинается интенсив для будущих депутатов "СН"

Прессу пускают на территорию строго по спискам.

Фото: Диана Буцко

В трускавецком санаторно-отельном комплексе "Риксос" начинается семинар для будущих депутатов партии "Слуга народа". На территорию отеля прессу пускают строго по спискам предварительной аккредитации, передаёт корреспондент LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

На рецепции отеля сообщили "о полном бронировании отеля до конца недели", когда закончится тренинг для будущих депутатов.

"Риксос" является одним из самых дорогих отелей в регионе: согласно официальному прайсу, сегодня, в "высокий сезон" номер сингл стоит 3500 грн, а дабл - 4700 с питанием.

Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Напомним, по результатам досрочных выборов в Верховную Раду президентская партия "Слуга народа" получит в парламенте 254 мандата. Среди победителей в мажоритарных округах есть безработные кандидаты, а также кандидаты без высшего образования. С 29 июля по 4 августа партия совместно с Киевской школой экономики проведет для кандидатов интенсив по основам экономики, управлению государствам и другим предметам.

Фото: Диана Буцко

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также