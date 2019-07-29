Прессу пускают на территорию строго по спискам.

Фото: Диана Буцко

В трускавецком санаторно-отельном комплексе "Риксос" начинается семинар для будущих депутатов партии "Слуга народа". На территорию отеля прессу пускают строго по спискам предварительной аккредитации, передаёт корреспондент LB.ua.

Фото: Анна Стешенко

На рецепции отеля сообщили "о полном бронировании отеля до конца недели", когда закончится тренинг для будущих депутатов.

"Риксос" является одним из самых дорогих отелей в регионе: согласно официальному прайсу, сегодня, в "высокий сезон" номер сингл стоит 3500 грн, а дабл - 4700 с питанием.

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Напомним, по результатам досрочных выборов в Верховную Раду президентская партия "Слуга народа" получит в парламенте 254 мандата. Среди победителей в мажоритарных округах есть безработные кандидаты, а также кандидаты без высшего образования. С 29 июля по 4 августа партия совместно с Киевской школой экономики проведет для кандидатов интенсив по основам экономики, управлению государствам и другим предметам.