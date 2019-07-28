Полиция ожидала около 20 тысяч верующих.

Фото: Макс Требухов

В Киеве в воскресенье состоялся крестный ход Православной церкви Украины к 1031-летию Крещения Руси-Украины. Об этом сообщает УНН.

Участники акции прошлись по центру Киева от Софийского собора к памятнику князю Владимиру.

Колонну возглавил митрополит Епифаний и военные капелланы. Они несли икону Богородицы - оберег украинских воинов. По обе стороны колонны шла муниципальная варта. На шествии присутствовал 5-й президент Украины Петр Порошенко.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

В связи с акцией столичную полицию перевели на усиленный режим службы. Охрану общественного порядка обеспечивают полицейские, нацгвардейцы, спасатели, созданы дополнительные следственно-оперативные группы, дежурят взрывотехники и кинологи со служебными собаками, говорится на сайте ведомства.

Ранее в полиции сообщали, что ожидают на акции около 20 тысяч верующих.

В связи с шествием движение транспорта в Киеве ограничено с 7:00 до 13:30.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, вчера крестный ход по случаю Дня Крещения Руси провели представители УПЦ Московского патриархата. В полиции насчитали 30 тысяч участников, в УПЦ МП в десять раз больше - 300 тысяч.