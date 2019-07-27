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На въезде в Киев патрульные задержали автомобиль с гранатометом в багажнике

Водителя остановили из-за технической неисправности автомобиля.

На въезде в Киев со стороны одесской трассы патрульные при осмотре автомобиля обнаружили в багажнике предмет, похожий на ручной противотанковый гранатомет (РПГ). Об этом сообщает Патрульная полиция Украины на странице в Facebook.

Фото: facebook.com/pg/patrolpolice.gov.ua

Инцидент произошел в субботу, 27 июля, около 12.00 на одесском КП при въезде в столицу.

"Патрульные остановили водителя автомобиль Skoda из-за технической неисправности его автомобиля. Во время общения с патрульными мужчина заметно нервничал, поэтому они решили провести поверхностную проверку его транспортного средства", - говорится в сообщении. 

В багажнике правоохранители обнаружили предмет, похожий на РПГ

Мужчина не смог внятно объяснить, откуда он взял эту вещь, куда именно везет и что хотел с ней сделать.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств и выяснения происхождения обнаруженного предмета, и квалификации действий мужчины.

Напомним, ранее возле здания Рады полиция задержала мужчину с самодельной гранатой. 22-летний житель Полтавской области находится в розыске за дезертирство.

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