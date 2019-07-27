​ПЦУ создала православный румынский викариат

В составе Румынской церкви есть аналогичная структура для украинских приходов.

Синод Православной церкви Украины 27 июля принял решение создать православный румынский викариат для религиозных общин в Украине с преобладающим числом этнических румын.

Об этом говорится на сайте ПЦУ.

Румынский викариат будет подчинен непосредственно митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию, предстоятелю ПЦУ, и иметь особую административную структуру с правами самоуправления в составе ПЦУ. Религиозным общинам, которые пожелают войти в румынский викариат, будет предоставлено право на соблюдение по собственному выбору румынского православной богослужебной, языковой и календарной традиции.

Права самоуправления и устройство румынского викариата будет разработан вместе с представителями религиозных общин, которые в него войдут, в сотрудничестве с Румынской православной церкви.

Устав управления православного румынского викариата будет принят Священным синодом ПЦУ и утвержден предстоятелем церкви.

В заседании Синода не принимал участие почетный патриарх Филарет, отделившийся от ПЦУ. Как указано в сообщении, он пропустил заседание без уважительной причины.

Напомним, что в составе Румынской православной церкви есть аналогичная структура - украинский викариат с центром в Сигету-Мармацией. Он распространяет свою юрисдикцию на украинские приходы в Марамуреше, Кришане, Трансильвании и Банате. Богослужения ведутся на украинском и румынском языке и, в отличие от румынских церквей, используется юлианский календарь.

Румынская церковь пока не признала ПЦУ.