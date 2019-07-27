Фото: rv.dsns.gov.ua

Сотрудники ГосЧС ликвидируют последствия сильного ливня в Ровно и близлежащих селах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В результате осложнения погодных условий (сильный ливень) в период с 13:30 до 15:00 26 июля в Ровно и Ровенском районе произошло подтопление домов и придомовой территории, а также автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Фото: rv.dsns.gov.ua

Более десяти улиц в Ровно из-за потопа стали непроездными. Спасатели отбуксировали 43 автомобиля.

Также от непогоды пострадали села в Ровенском районе. Всего в области подтопило 54 жилых дома и 17 админзданий.

Фото: rv.dsns.gov.ua

Фото: rv.dsns.gov.ua

Фото: rv.dsns.gov.ua

Фото: rv.dsns.gov.ua