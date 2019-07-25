В Скадовске и Кропивницком зафиксированы случаи массового отравления

Пострадали 14 детей из с. Лазурное и 12 человек на частной вечеринке в Кропивницком.

В Херсонской области в пищевым отравлением госпитализированы 14 детей, отдыхавших в пансионате "Буревестник". Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Дети находились на отдыхе в с. Лазурное Скадовского района. 24 июля они начали жаловаться на недомогание и были направлены в Скадовскую ЦРБ. Возраст пострадавших - от 7 до 14 лет.

Кроме того, случай отравления зафиксирован в Кропивницком. 22-24 июля в больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 10 взрослых и двое детей. Все они 21 июля были на частном праздновании дня рождения.

О состоянии пострадавших не сообщается.

Напомним, накануне в г.Железный Порт Херсонской области 18 человек госпитализированы с отравлением морепродуктами, которые продавались без документов и разрешений.