ГБР намерено купить трибуну для выступлений за 34 тыс. гривен

В объявлении не указано сколько именно планируется закупить трибун.

Госбюро расследований планирует купить трибуну для выступлений за 34 тыс. гривен.

Об этом говорится в планах закупок ведомств обнародованных в системе публичных закупок ProZorro.

Тендер пока не объявлен. При этом в объявлении не указано, сколько планируется закупить трибун - одну или несколько. Ожидаемая стоимость закупки - 33 900 гривен. Закупка запланирована в июле.

Напомним, "Укроборонпром" объявил тендер на аудит за 32,5 млн гривен. Конечный срок обращения за разъяснением - до 11 августа; подачи тендерных предложений – до 21 августа 2019 года.