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ГБР намерено купить трибуну для выступлений за 34 тыс. гривен

В объявлении не указано сколько именно планируется закупить трибун. 

ГБР намерено купить трибуну для выступлений за 34 тыс. гривен

Госбюро расследований планирует купить трибуну для выступлений за 34 тыс. гривен.

 Об этом говорится в планах закупок ведомств обнародованных в системе публичных закупок ProZorro.

Тендер пока не объявлен. При этом в объявлении не указано, сколько планируется закупить трибун - одну или несколько. Ожидаемая стоимость закупки - 33 900 гривен. Закупка запланирована в июле.

Напомним, "Укроборонпром" объявил тендер на аудит за 32,5 млн гривен. Конечный срок обращения за разъяснением - до 11 августа; подачи тендерных предложений – до 21 августа 2019 года. 

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Источник: "Украинские новости"
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