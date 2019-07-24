Журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла округ у главы "Воли народа"
Журналистка "1+1" от "Слуги народа" выиграла округ у главы "Воли народа"
Зеленский назвал одного из претендентов на должность генпрокурора
Зеленский назвал одного из претендентов на должность генпрокурора
Монополія «Україна»
Монополія «Україна»
Борис и народ
Борис и народ
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
В новом парламенте не может быть создана коалиция, - Магера
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Зеленский в Офисе президента назвал журналиста "Схем" "мальчиком"
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Лайфхаки для майбутніх депутатів. Або які проблеми очікують нову Раду? Частина 1
Лайфхаки для майбутніх депутатів. Або які проблеми очікують нову Раду? Частина 1
Майкл Щур уволился с Суспильного
Майкл Щур уволился с Суспильного
ГлавнаяОбществоПроисшествия

На Закарпатье замначальника облуправления ГФС насмерть сбил рабочего дорожной службы

Пострадавший погиб на месте, водитель в реанимации.

На Закарпатье замначальника облуправления ГФС насмерть сбил рабочего дорожной службы
Фото: facebook.com/lysenko.andrii

В Закарпатской области один из заместителей руководителя областной Фискальной службы насмерть сбил сотрудника дорожной службы.

Об этом сообщил в Фейсбуке спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

ДТП произошло около 19:00 23 июля в селе Ракошино Мукачевского района.

"45-летний водитель внедорожника "Volkswagen Touareg" на окраине села Ракошино совершил наезд на пешехода - сотрудника дорожной службы, который работал на том участке дороги. От полученных травм, пострадавший погиб на месте аварии. Водитель "Volkswagen Touareg" сейчас находится в реанимационном отделении Мукачевской ЦРБ", - сообщил Лысенко.

Открыто уголовное производства по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего). Продолжаются следственные действия.

Журналист Виталий Глагола уточнил, что водитель - первый заместитель начальника облуправления ГФС Александр Гопа.

"Информация подтверждена из нескольких независимых источников. Такой автомобиль также в его декларации", - написал он в Фейсбуке.

Напомним, в июле прошлого года на автодороге "Киев - Одесса" в Киевской области легковой автомобиль наехал на группу дорожных работников, наносивших разметку.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также