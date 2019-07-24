Пострадавший погиб на месте, водитель в реанимации.

В Закарпатской области один из заместителей руководителя областной Фискальной службы насмерть сбил сотрудника дорожной службы.

Об этом сообщил в Фейсбуке спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

ДТП произошло около 19:00 23 июля в селе Ракошино Мукачевского района.

"45-летний водитель внедорожника "Volkswagen Touareg" на окраине села Ракошино совершил наезд на пешехода - сотрудника дорожной службы, который работал на том участке дороги. От полученных травм, пострадавший погиб на месте аварии. Водитель "Volkswagen Touareg" сейчас находится в реанимационном отделении Мукачевской ЦРБ", - сообщил Лысенко.

Открыто уголовное производства по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего). Продолжаются следственные действия.

Журналист Виталий Глагола уточнил, что водитель - первый заместитель начальника облуправления ГФС Александр Гопа.

"Информация подтверждена из нескольких независимых источников. Такой автомобиль также в его декларации", - написал он в Фейсбуке.

Напомним, в июле прошлого года на автодороге "Киев - Одесса" в Киевской области легковой автомобиль наехал на группу дорожных работников, наносивших разметку.