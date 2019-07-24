Возле Киева накрыли базу крупного наркосиндиката

В Макаровском районе Киевской области в среду, 24 июля, обнаружили нарколабораторию преступной группировки, являющейся ответвлением российского наркосиндиката "Химпром".

Об этом сообщил находящийся в отпуске генпрокурор Юрий Луценко.

"В марте "К" СБУ и ГПУ задержали группу наркоторговцев с ежедневным оборотом 20 тыс доз. В результате НСРД [негласных следственных разыскных действий] по этой банде сегодня накрыли нарколабораторию в Макаровском районе Киевской области", - написал Луценко в фейсбуке.

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, что мартовский разгром украинской ветки "Химпрома" в ГПУ и СБУ назвали беспрецедентной операцией в истории страны.

Эта организация действовала на территории Украины по меньшей мере с 2014 года. Наркотики, в основном синтетические, продавали за криптовалюту. Вырученные средства легализовались в том числе через строительство, торговлю, ресторанный бизнес. По предварительным оценкам, ежегодный оборот этой преступной организации составлял десятки миллионов долларов.

В марте были задержаны около 20 представителей верхушки преступной группировки, но к противоправной деятельности были привлечены более тысячи человек. Небольшое количество организаторов успели бежать за границу.