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Таисия Повалий даст первый с 2014 года концерт в Киеве

После Революции Достоинства экс-нардеп от Партии регионов жила и работала в России.

Таисия Повалий даст первый с 2014 года концерт в Киеве
Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Украинская певица и экс-нардеп от "Партии регионов" Таисия Повалий, которая эмигрировала в Россию после свержения Виктора Януковича, анонсировала концерт в Киеве.

О намерении собрать почитателей на юбилейный концерт во дворце "Украина" певица сообщила в своем инстаграме.

"Это будет особенная встреча, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что обрела!", - написала Повалий.

Согласно сообщению, концерт "Сегодня и навсегда" состоится 10 декабря. В этот день певице исполнится 55 лет.

На сайте дворца "Украина" сообщения о концерте Повалий пока нет. Вместе с тем купить билет на юбилейный концерт экс-регионалки уже можно на билетном сервисе. Стоимость составляет от 390 до 2990 грн.

Напомним, Таисия Повалий в 2012 году прошла в Раду вторым номером Партии регионов. После Революции Достоинства она жила и работала в России, посещала с концертами оккупированный Крым.

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