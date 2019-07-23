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​В Киеве мужчина и женщина похитили знакомую, вывезли в лес, избили и обрезали ей волосы

Таким образом похитители вымогали у нее деньги.

​В Киеве мужчина и женщина похитили знакомую, вывезли в лес, избили и обрезали ей волосы
Архивное фото
Фото: Вголос

В Киеве на Оболони мужчина и женщина похитили свою знакомую, вывезли ее в лес и избивали, вымогая у нее деньги.

Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

В настоящее время злоумышленникам сообщено о подозрении.

"В связи с неприязненными отношениями с потерпевшей, у злоумышленников возник план похитить ее и завладеть ее имуществом. Для реализации своего плана похитители договорились о встрече с потерпевшей около часа ночи на столичной Оболони. Во время встречи злоумышленники силой затолкали девушку в автомобиль, вывезли ее в лесополосу и применяя физическое насилие требовали деньги. Перед тем, как отпустить потерпевшую, похитители обрезали ей волосы", - говорится в сообщении.

Через некоторое время правоохранителям удалось установить автомобиль, на котором была вывезена девушка, а похитителей задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

"По результатам следствия, мужчине было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 146, ч.2 ст.186, ч.1 ст.296 УК Украины, а женщине - по ч.2 ст.146 УК Украины. Следствие, в ходе которого будут установлены мотивы похищения и другие обстоятельства, продолжается", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в мае в селе Чубинское Бориспольского района три человека ( 37-летний и 41-летний уроженцы Таджикистана и 33-летний киевлянин) с применением оружия похитили мужчину ради выкупа.

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