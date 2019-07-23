Фото: facebook.com/roman.akbash

Сотрудники Национального заповедника "Хортица" обнаружили возле уничтоженного кладбища фундамент, сделанный из надгробий меннонитов.

По словам запорожского краеведа Романа Акбаша, их выявили на месте старого амбара – сам амбар уничтожен, но фундамент сохранился.

"Ещё в детстве мне казались необычными камни в основании здания. Когда подрос и стал увлекаться историей наших меннониты, то узнал – в фундаменте располагаются… надгробия. Надгробия с кладбища меннонитской колонии Хортица. Оно когда-то находилось здесь неподалеку – от амбара нет и километра. В середине 1930-х годов кладбище уничтожили – поверх захоронений меннонитов сначала разбили стадион, в детстве я ещё застал его, футбольное поле. Позже, на закате советской эпохи, на этом месте построили новый корпус 86-й школы. Тогда в строительном котловане находили большое количество человеческих костей… И вот теперь наконец-то начали извлекать из фундамента амбара эти надгробия", – написал краевед в фейсбуке.

По словам Акабаша, среди находок обнаружили памятник с могилы Катарины Кооп, супруги Абрахама Коопа, который в 19 веке стоял у истоков предприятий, которые сейчас известны как "АвтоЗАЗ" и Запорожский кабельный завод.

Фото: facebook.com/roman.akbash

Директор Департамента культуры и туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА Владислав Мороко в фейсбуке отметил, что на место отправили специалистов "Запорожского областного центра охраны культурного наследия" для фиксации находки и взятие их под охрану государства. Также на место раскопок прибыл Борис Леткеман – представитель меннонитского сообщества Украины.

Меннонитство - это христианское протестантское движение, названное по имени голландца Менно Симонса. В Украину меннониты попали во второй половине 18 века по приглашению императрицы Екатерины II.

Фото: facebook.com/roman.akbash

Фото: facebook.com/roman.akbash

Фото: facebook.com/roman.akbash

Напомним, что в 2014 году в Коломые во время ремонта водопровода под гаражами горсовета нашли большое количество надгробных плит с еврейского кладбища. Во время Второй мировой войны немцы использовали надгробия, чтобы не проседал грунт в подъезде к воинской части, а советские власти после войны положили поверх них асфальт.