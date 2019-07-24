Террористическая организация "ЛНР" передала Украине еще 64 заключенных. Об этом сообщил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов на своем фейсбуке.
"Сегодня, при содействии Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и лично Людмилы Денисовой, состоялась передача еще 64 осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области", - написал он.
Это уже шестая успешная передача заключенных с оккупированной территории Луганской области. С декабря 2018 года на подконтрольную Украине территорию было возвращено 319 человек.
В целом, с 2014 года в Украину вернули 554 человека, из которых 223 - из оккупированной части Донецкой области и 12 - из аннексированного Россией Крыма.
Напомним, в июне 2019 года боевики освободили четырех пленных украинцев, которых из Ростова доставили в Минск. Боевики передали пленных лидеру пророссийской партии "Оппозиционная платформа", куму Путина Виктору Медведчуку. После брифинга в Минске украинцев доставили на самолете в Киев. Встреча освобожденных состоялась в аэропорту имени Сикорского.