С декабря 2018 года из ЛНР в Украину вернули 319 человек.

Террористическая организация "ЛНР" передала Украине еще 64 заключенных. Об этом сообщил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов на своем фейсбуке.

Фото: Денис ЧернишовФБ

"Сегодня, при содействии Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и лично Людмилы Денисовой, состоялась передача еще 64 осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украине территории Луганской области", - написал он.

Фото: Денис ЧернишовФБ

Это уже шестая успешная передача заключенных с оккупированной территории Луганской области. С декабря 2018 года на подконтрольную Украине территорию было возвращено 319 человек.

Фото: Денис ЧернишовФБ

В целом, с 2014 года в Украину вернули 554 человека, из которых 223 - из оккупированной части Донецкой области и 12 - из аннексированного Россией Крыма.

Фото: Денис ЧернишовФБ

Напомним, в июне 2019 года боевики освободили четырех пленных украинцев, которых из Ростова доставили в Минск. Боевики передали пленных лидеру пророссийской партии "Оппозиционная платформа", куму Путина Виктору Медведчуку. После брифинга в Минске украинцев доставили на самолете в Киев. Встреча освобожденных состоялась в аэропорту имени Сикорского.