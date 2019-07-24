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Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Луганского

Потерь среди ВСУ нет.

Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Луганского
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе - боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил - неподалеку Луганского из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - говорится в утренней сводке.

С начала текущих суток боевики не нарушали бессрочный запрет на использование любого оружия.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - подчеркнули в штабе.

Напомним, трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала бессрочное "хлебное перемирие" с 21 июля. В первый день затишья боевики совершили один обстрел.

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