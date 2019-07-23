От имени женщины, по иску которой приостановили лицензию у SkyUp, поступили иски в Верховный суд

Жительница Барышевки Оксана Пасенко, указанная истицей в постановлении Барышевского районного суда, который 24 мая решил приостановить лицензию авиакомпании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров, якобы пытается оспорить апелляцию авиаперевозчика.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В Верховный суд поступили иски против авиакомпании SkyUp, которые якобы подала Оксана Пасенко. Она ранее заявила, что не является истцом по делу, но из-за обращения от ее имени Барышевский райсуд лишил лицензии перевозчика.

На официальном веб-портале судовой власти Украины указано, что 17 июля в Кассационный гражданский суд Украины в составе Верховного суда поступили сразу две кассационные жалобы якобы от Оксаны Пасенко. Предметом иска обозначена защита прав потребителей и "пресечение действия, нарушающего право и принудительное исполнение обязанности в натуре" - исполнение решения Барышевского суда о приостановлении лицензии авиаперевозчика.

В свою очередь, в авиакомпании SkyUp Airlines, которая в Киевском апелляционном суде оспаривает это решение, заявили, что обе эти жалобы - "абсолютно бессмысленные".

"По информации, полученной из информационного центра Кассационного гражданского суда ВС, одна жалоба от якобы Пасенко - на постановление Киевского апелляционного суда об открытии апелляционного производства, а вторая - на определение этого же суда об остановке дела до момента рассмотрения вопроса об отводе судьи, которое заявил адвокат Пасенко. При этом, на момент подачи жалобы данный вопрос уже был решен, отвод удовлетворен, назначен новый состав суда", - сказал "Схемам" директор по юридическим вопросам компании SkyUp Airlines Дмитрий Толкачев.

Напомним, 24 мая Барышевский районный суд Киевской области приостановил лицензию "первого украинского лоукоста" SkyUp. В то же время судья отказалась запрещать компании "осуществлять хозяйственную деятельность по перевозке пассажиров воздушным транспортом до разрешения спора по существу".

Комментируя новость министр инфраструктуры Владимир Омелян заверил, что компания продолжит работать в нормальном режиме без стрессов для пассажиров. Кроме того, министр намекнул, что за заморозкой лицензии SkyUp может стоять Коломойский.

12 июня стало известно, что Барышевский суд Киевской области приостановил лицензию на осуществление перелетов украинской авиакомпании SkyUp. По словам представителей авиакомпании, иск подала персона, которая даже не была ее клиентом.

SkyUp обжаловала решение суда в апелляции, затем в правительстве поручили обеспечить деятельность украинской авиакомпании. 18 мая 2018 года SkyUp получила право на осуществление полетов.