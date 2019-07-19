Верховный суд допустил кандидата "СН" Куницкого к выборам

Кассационный суд в составе Верховного суда Украины оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда, разрешающего баллотирование кандидата в депутаты от "Слуги народа" Александра Куницкого. Таким образом суд подтвердил отмену постановления ЦИК о снятии Куницкого с выборов.

О решении суда сообщила руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук на своей странице в Фейсбуке.

Куницкий баллотируется в Верховную Раду по мажоритарному округу № 169 в Харькове.

Куницкий сначала отрицал, но потом подтвердил, что является гражданином Израиля, однако утверждает, что на момент подачи заявления в ЦИК написал заявление в генеральное консульство Израиля в Киеве об отказе от израильского гражданства. Кроме того, в последние пять лет он не проживал на территории Украины.

Напомним, накануне Шестой апелляционный суд допустил беглого депутата Александра Онищенко к выборам. Суд решил, что Онищенко несколько лет находился в Испании по уважительной причине: обучался в школе верховой езды.