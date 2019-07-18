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"По закону он не может быть депутатом", - Зеленский о двойном гражданстве Куницкого

"По закону он не может быть депутатом", - Зеленский о двойном гражданстве Куницкого
Фото: Олександр Куницький / Facebook

Кандидат от "Слуги народа" по округу в Харькове Александр Куницкий не может быть народным депутатом, если будет иметь другое гражданство.

Об этом 17 июля сказал журналистам президент Владимир Зеленский, сообщает Depo.Харьков.

"По закону он не может быть депутатом, если у него есть двойное гражданство. Вот и все. Если у него есть второй паспорт, если он его не отдал, не может быть депутатом", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что ему доложили о том, что Куницкий "обратился по поводу того, чтобы сдать паспорт".

Куницкий баллотировался при поддержке партии "Слуга народа" в Харькове. Во время одной из встреч с избирателями он сам подтвердил, что с 12 лет имеет гражданство Израиля. Кроме этого, Куницкий проходил службу в армии этой страны.

11 июля ЦИК отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого в связи с наличием фактов, которые указывают на то, что он имеет гражданство Израиля.

14 июля Шестой апелляционный административный суд отменил решение Центральной избирательной комиссии о снятии с выборов кандидата Куницкого.

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