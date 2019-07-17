​Визит главы МИД Венгрии в Закарпатскую область накануне выборов в Украине является грубым нарушением, - Климпуш-Цинцадзе

Вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе раскритиковала министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто за визит в Закарпатскую область накануне парламентских выборов в Украине.

Об этом она написала в Фейсбуке.

"Приезд в Закарпатскую область делегаций из Венгрии и главы венгерского МИДа в разгар горячей избирательной кампании является неприкрытым вмешательством во внутренние дела Украины. Это грубое нарушение украинского законодательства, которое прямо запрещает участие иностранцев в предвыборной агитации, в том числе в публичных мероприятиях. Визит состоялся, несмотря на настойчивые рекомендации МИД Украины воздержаться от подобных шагов до завершения парламентских выборов", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

По ее мнению, венгерские власти продемонстрировала пренебрежение к Украине как партнеру, к ее суверенитету и законам.

"Добрый сосед, которым Венгрия постоянно представляет себя на международных площадках, так себя не ведет", - добавила Климпуш-Цинцадзе.

Она подчеркнула, что с итуация на Закарпатье вызывает беспокойство и пообещала поднять этот вопрос в парламенте.

"Игнорирование равнозначно предательству национальных интересов. В будущей Верховной Раде я приложу все усилия, чтобы Закарпатье оставалось в центре внимания парламента и правительства", - сказала вицепремьер по вопросам евроинтеграции.

Напомним, 16 июля украинский МИД обратился к "компетентным органам" из-за участия Сийярто в избирательной кампании на Закарпатье. Глава МИД Венгрии во время визита принял участие в публичных мероприятиях по приглашению кандидата в депутаты Василия Брензовича.