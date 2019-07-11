Сестра Лиджи сегодня получила украинский паспорт в виде ID-карты.

Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины монахине из Индии, известной как сестра Лиджа, которая организовала помощь военнослужащим на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы.

"Указом президента в гражданство Украины принята Пайяппилли Варид Лиджа как лицо, принятие которого в гражданство Украины представляет государственный интерес", - говорится в сообщении.

Сегодня, 11 июля руководитель миграционной службы Закарпатской области Игорь Михайлишин вручил новой гражданке Украины паспорт в форме ID-карты.

"Я никогда не чувствовала себя здесь чужой. Бог хотел видеть меня в Украине, поскольку имеет планы в отношении каждого из нас. Я люблю Украину и украинцев", - сказала сестра Лиджи.

Сестра Лиджи родом из Индии. 15 лет назад она приехала в Закарпатье с миссионерской миссией. Кроме духовной работы, она активно участвует в общественной деятельности, направленной на укрепление межконфессионального диалога в регионе.

Усилиями сестры Лиджи были привлечены средства от меценатов Германии для открытия при монастыре гериатрического пансионата для опеки над одинокими пожилыми людьми. Еженедельно от 300 до 1000 социально незащищенных людей разных вероисповеданий и национальностей получают поддержку при монастыре.

В 2017 году сестра Лиджи организовала помощь военнослужащим в зоне АТО.

Напомним, в конце июня Зеленский предоставил гражданство 14 иностранным добровольцам, воевавшим за Украину на Донбассе.