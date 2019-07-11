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В Киеве активисты провели акцию протеста против преследования крымских татар в Крыму

Участники призывали прекратить преследования крымскотатарского народа на полуострове.

Фото: Эскендер Ганиев

Гражданские активисты провели акцию протеста возле посольства РФ в Киеве против преследования крымских татар в Крыму. Об этом сообщает корреспондент LB.ua с места событий.

А акции приняли участие порядка 30 человек, все они держали в руках плакаты с призывами прекратить преследование крымскотатарского народа на полуострове. 

"Я пришел на акцию сегодня, потому что я сам не по наслышке знаю, что такое репрессивная машина РФ в Крыму, - говорит один из участников акции - Исмаил Рамазанов. - Я пробыл в СИЗО в Симферополя полгода, по сфальсифицированному, политически мотивированному делу. Поэтому я, как представитель крымскотатарского народа, считаю, что путинская Россия должна прекратить репрессии в отношении моего народа, отпустить всех политзаключенных, и выполнить международные требования касательно Крыма".

Фото: Эскендер Ганиев

Фото: Эскендер Ганиев

Фото: Эскендер Ганиев

Напомним, сегодня в Москве  задержали около 60 участников пикета у здания суда, где рассматривают апелляции по делу "Хизб ут-Тахрир".

Эбазер Пинхас , Крым
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