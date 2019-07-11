Фото: facebook.com/vglagola

Неизвестные обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Национальной полиции в Закарпатской области Андрея Иванкива. Об этом на брифинге сказал глава Нацполиции Сергей Князев.

"Сегодня утром по автомобилю начальника управления защиты экономики было выпущено 5 пуль. Пострадала жительница Ужгорода", - сообщил Князев.

Сам Иванкив не пострадал.

Начальник Нацполиции связывает нападение с активной деятельностью Иванкива по разоблачению контрабанды на западной границе. Также Князев отметил, что за время своей работы начальник УЗЭ Закарпатья занимался расследованием коррупционных дел против экс-начальника местной таможни и облавтодора.

Обновление. По данным LB.ua, пострадавшая женщина - случайная прохожая, она получила касательное ранение и ее жизни ничто не угрожает.

Также по данным источника издания, машину Иванкива обстреляли из пистолет-пулемета "Скорпион" калибра 7,65 мм.

Фото: facebook.com/vglagola

Фото: facebook.com/vglagola

Напомним, накануне полиция сообщила бывшему начальнику Закарпатской таможни Государственной фискальной службы Владимиру Колесникову о подозрении в присвоении 13 млн гривен при реконструкции таможенного поста "Ужгород".