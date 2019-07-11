Причины перейти на виниловые пластинки

Оказывается, виниловыми пластинками интересуются не только хипстеры, и это не просто дань модным трендам «на все старое». Еще за ними охотятся меломаны и люди, которым важна атмосфера при прослушивании любимых треков. Итак, чем же ретро-носители привлекают аудиторию, и где их найти сегодня?

Найти место, где можно быстро выбрать, купить или продать виниловые пластинки в Украине, несложно. Кроме традиционных развалов и блошиных рынков сделать это можно в интернете – в Сети даже есть специализированные сайты, посвященные только пластинкам, кассетам или CD-дискам. Это как доски объявлений, только с узкой направленностью.

Аналоговый звук

Как сказал один умный человек, цифровое звучание – это диапазон частот и качественное звучание, но разве можно все закодировать «в цифру». Конечно же, нет. По пути от кончика иглы, бороздящей дорожки, до динамика, из которого доносится мелодия, звук преодолевает долгий путь. И во время своего путешествия он обогащается теми нотками и нюансами, которые так любят любители «теплого» звучания.

Кроме того, в виду особенностей устройства проигрывателя, способа считывания информации, даже работы электромотора, звучание пластинки приобретает характерное «шуршание» и вибрации. Это, как уверены многие меломаны, «одушевляет» музыку.

Перспективы для коллекционирования

Коллекция песен в облачном сервисе – это то, что нельзя потрогать руками, нечто обесцененное, даже если вы заплатили за это деньги. С пластинками ситуация другая – огромные возможности для тех, кто любит именно вещи.

Это не только сами пластинки, хотя их коллекционирование – это отдельная тема. Например, чего только стоит охота за пластинкой, которую давно искал и нашел?

Также можно собирать проигрыватели. Сейчас винил можно слушать не только на технике «советской эпохи», но и современных удобных, функциональных устройствах. А ведь оборудование можно переоснащать, модернизировать – это тоже приятное хобби.

Винил не уходит в прошлое

Конечно, в приоритете у ценителей винила – те треки и альбомы, которые вышли в свет в далеком прошлом, даже 40-50 лет назад. Это классика рока, эстрады, блюза, джаза и поп-культуры.

Однако винил не уходит в прошлое, и сегодня на пластинках выходят почти все значимые релизы в мире музыки. Тот же участник группы The White Stripes основал студию и лейбл, которые специализируются именно на записи пластинок. Кроме того, компания постоянно экспериментирует, выпуская на рынок уникальную продукцию – винил с ароматами и так далее.