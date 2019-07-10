Поезд Интерсити "Киев-Львов" столкнулся с автомобилем

Поезд Интерсити "Киев-Львов" попал в ДТП на переезде перегона "Вершница - Новоград-Волынский". Случай произошел сегодня около 20:00. В результате происшествия поезд Интерсити+ № 743 "Киев - Львов" ориентировочно задерживается на 3 часа.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"При исправно работающей световой и звуковой сигнализации, запрещающей движение автотранспорта, водитель авто выехал на переезд и совершил столкновение с поездом. В результате инцидента пассажиры и поездная бригада не пострадали. Водитель автомобиля забрала скорая помощь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за по повреждения, движение поезда движение по маршруту невозможен. Из Киева было отправлено аналогичный подвижной состав, в который будет пересажено пассажиров.

Как сообщалось, в апреле на трассе "Одесса-Измаил" грузовик врезался в поезд.