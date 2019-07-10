В Сумах два человека получили ранения при стрельбе в одном из офисов в проулке Терезова. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Фото: su.npu.gov.ua

Раненые - 15-летняя девушка и ее отец, 1963 года рождения. Они доставлены в больницу.

Предварительно установлено, что выстрелы совершила женщина, оружие было травматическим.

На место происшествия выехали руководство ГУ ЧП, городского отдела полиции, следственно-оперативная группа. По факту стрельбы открыто уголовное производство по статье "Покушение на убийство". Полиция объявила женщину в розыск, ее личность на данный момент не установлена.