Украинского туриста Сурина освободили из иранской тюрьмы

Артем Сурин уже находится в Азербайджане и продолжит свое путешествие.

Украинский блогер и путешественник Артемий Сурин освобожден из иранской тюрьмы и уже находится в Азербайджане, откуда продолжит свое путешествие. Об этом сообщает посольство Украины в Республике Иран.

Спецоперация удалась благодаря профессиональным и слаженным действиям Посольства Украины при взаимодействии с высшим политическим руководством Ирана.

"Мы ценим этот дружеский жест со стороны руководства Ирана. Лишний раз убеждаюсь, что несмотря на сложность и деликатность вопросов, возникающих в процессе работы, нас слышат, к нам прислушиваются и мы получаем поддержку на самом высоком политическом уровне Исламской республики Иран", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк.

Сурина задержали 8 июля в городе Ардакан по обвинению в шпионаже. Сурин успел написать в Фейсбуке, что его задержали за наличие дрона.