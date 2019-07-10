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Харьковская полиция подсчитала убытки из-за ложных сообщении о минировании

Расходы полиции на ложные выезды превысили 300 тыс. гривен.

Харьковская полиция подсчитала убытки из-за ложных сообщении о минировании
Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция потратила более 300 тыс. гривен на проверку информации о заминировании объектов в Харькове. Об этом сегодня заявил начальник Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко, пишет "Харьков Тудей".

"Наши убытки мы посчитали легко. Сколько мы бензина потеряли, ремонт машин... Более 300 только только полиции это стоило", - заявил Сокуренко.

Со второй половины апреля в городе открыли 82 уголовных производства из-за ложных сообщений о минировании. Информация не подтвердилась ни в одном из случаев. Тем не менее из больниц, школ, вузов, торговых центров эвакуировали людей, на предприятиях останавливали производственные процесс. По оценкам полиции, предприятия Харьковской области понесли убытки на сумму более 5 миллионов гривен.

Напомним, из-за участившихся в последнее время случаев ложных сообщений о минировании МВД анонсировало пересмотр алгоритма работы полицейских во время реагирования на такие сообщения, а также увеличить сроки наказания для "шутников".

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