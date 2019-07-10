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Законопроект Богомолец о "дематюкации" вернули на доработку

Автор документа хочет учесть в нем рекомендации научно-юридического управления.

Законопроект Богомолец о "дематюкации" вернули на доработку
Фото: Сергей Нужненко

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики вернул на доработку законопроект Ольги Богомолец о "дематюкации". Такое решение было принято на сегодняшнем заседании комитета, сообщает "Укринформ".

Вернуть законопроект попросила сама Богомолец, "чтобы учесть в нем замечания главного научно-юридического управления". Богомолец заявила, что ее законопроект не касается физических лиц, а только публичных деятелей и средств массовой информации, а СМИ исказили содержание законопреокта.

Кроме того Богомолец уточнила, что к мониторингу сквернословие привлекаться не будут правоохранительные органы, а он будет осуществляться только цифровым путем.

В ответ на замечание члена комитета Ольги Черваковой, что статья 173 об административных правонарушениях уже предусматривает наказание для всех граждан за использование нецензурной лексики, Богомолец отметила, что тщательно изучала действующее законодательство и найдя там пробелы, решила зарегистрировать собственный законопроект.

Напомним, 2 июля в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О противодействии сквернословию", или о дематюкации языка. Документ предусматривает установление штрафов за нецензурную брань в публичных выступлениях, материалах в интернете и в эфире телевидения.

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