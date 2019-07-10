80% трудовых нелегальных мигрантов в Чехии - украинцы

Количество нелегалов в Чехии за год возросло практически вдвое.

Число нелегальных трудовых мигрантов в Чехии из стран не из ЕС возросло практически вдвое, 80% из них – это украинцы. Об этом сообщает Radio Praha.

По официальным данным чешского Министерства труда за 2018 год, в Чехии нелегально перебывали 3800 иностранцев.

«Несмотря на то, что в стране уже третий год работает программа «Режим Украина», восемьдесят процентов нелегальных работников были родом из этого восточноевропейского государства. Как заявляют представители Экономической палаты, проблема заключается в низкой гибкости официальной системы трудоустройства украинцев», - сказано в сообщении.

В Министерстве труда Чехии отмечается, что незаконное привлечение иностранцев к труду связано еще с тем, что работодатели стремятся уложиться в сроки исполнения производственных заказов, и поэтому готовы рисковать на санкции.

В прошлом году работники ведомства предъявили штрафы 500 фирмам на сумму, превышающую 150 миллионов крон. Нарушения были зафиксированы в ходе проверки 7200 предприятий.

Напомним, 3 июня 2019 года правительство Чехии удвоило годовые квоты по приему трудовых мигрантов из Украины. Ранее количество новых работников, которые могли приехать для трудоустройства в Чехию, составляло 19 600, то теперь их количество увеличено до 40 000 человек.