Российский военный корабль зашел в закрытый район стрельб учений "Си Бриз-2019"

Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на учениях "Си Бриз-2019".
Об этом сообщила пресс-служба командования Военно-морских сил Вооруженных сил.
"10.07.2019 Российская Федерация в очередной раз показала свое истинное лицо и, пренебрегая нормами международного морского права, провоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря. Так, несмотря на прибрежное сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений "Sea Breeze-2019", корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8:00 утра в среду, 10 июля, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции, провоцируя опасную ситуацию", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российский корабль был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что имеет "проблемы со связью".
Командование ВМС подчеркивает, что данный факт является очередным основанием для международного сообщества не воспринимать РФ как прогнозируемый субъект международного морского права.
Напомним, 1 июля в Одессе начались международные военно-морские учения "Си Бриз-2019". В них участвуют представители Украины, США, Грузии, Молдовы. Учения продлятся 12 дней в Николаевской, Херсонской и Одесской областях, в течение которых около 3 тыс. военнослужащих на 28 кораблях и 28 самолетах отработают навыки на земле, в воздухе и в Черном море.