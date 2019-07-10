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Российский военный корабль зашел в закрытый район стрельб учений "Си Бриз-2019"

"Корабль был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный", но сделал вид, что имеет "проблемы со связью".

Российский военный корабль зашел в закрытый район стрельб учений "Си Бриз-2019"
Российский корабль "Сметливый"
Фото: wikipedia.org

Российский военный корабль зашел в закрытый район проведения стрельб на учениях "Си Бриз-2019".

Об этом сообщила пресс-служба командования Военно-морских сил Вооруженных сил.

"10.07.2019 Российская Федерация в очередной раз показала свое истинное лицо и, пренебрегая нормами международного морского права, провоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря. Так, несмотря на прибрежное сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений "Sea Breeze-2019", корабль Черноморского флота РФ "Сметливый" около 8:00 утра в среду, 10 июля, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции, провоцируя опасную ситуацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российский корабль был опрошен фрегатом "Гетман Сагайдачный" в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что имеет "проблемы со связью".

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Командование ВМС подчеркивает, что данный факт является очередным основанием для международного сообщества не воспринимать РФ как прогнозируемый субъект международного морского права.

Напомним, 1 июля в Одессе начались международные военно-морские учения "Си Бриз-2019". В них участвуют представители Украины, США, Грузии, Молдовы. Учения продлятся 12 дней в Николаевской, Херсонской и Одесской областях, в течение которых около 3 тыс. военнослужащих на 28 кораблях и 28 самолетах отработают навыки на земле, в воздухе и в Черном море.

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