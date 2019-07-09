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В Николаевской области застрелился военнослужащий срочной службы

Основная версия трагедии - самоубийство.

В Николаевской области застрелился военнослужащий срочной службы
Фото: dpsu.gov.ua

Полиция расследует обстоятельства гибели военнослужащего в Вознесенском районе Николаевской области, основная версия - самоубийство.

Об этом информирует пресс-служба полиции Николаевской области.

"Сообщение о госпитализации 22-летнего военнослужащего срочной службы с огнестрельным ранением головы поступило в полицию ночью 8 июля. Пострадавший был доставлен в больницу из воинской части, расположенной в Вознесенском районе, и вскоре умер в медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Известно, что военнослужащий заступил на суточное дежурство с автоматическим оружием. По информации правоохранителей, основная версия трагедии - самоубийство, причины которого и другие обстоятельства происшествия выясняют следователи.

Тело военного направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. Начато уголовное производство, следственные действия продолжаются.

Напомним, в прошлом году главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил о том, что в среднем еженедельно 2-3 военнослужащих совершают самоубийства. Из них около 80% имели признаки посттравматического синдрома.

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