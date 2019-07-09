Порошенко: военный парад - это возможность отдать дань уважения своей армии

Решение проводить военный парад на День Независимости Украины или нет - это право президента Украины, Верховного Главнокомандующего Вооруженных сил, которое зависит от его приоритетов.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, комментируя в студии Прямого канала информацию об отмене парада президентом Зеленским в пользу выплаты премий личному составу ВСУ.

"Военный парад - это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом о дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада, что чрезвычайно важно. Это событие, когда и народ имеет возможность отдать дань уважения своей армии. И это когда на сегодняшний день армия и воины являются наиболее уважаемым и почтенным государственным институтом, который пользуется наибольшим доверием народа Украины. Я думаю, что лишать людей этого было бы не слишком дальновидно", - заявил он.

"Но президент Зеленский как Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины имеет полное право принимать решение - проводить парад или нет. Это зависит от приоритетов господина Зеленского. У меня в приоритетах было государство. У меня приоритетом, вы помните, кроме языка, кроме веры, кроме децентрализации, была армия. Я считал, что это совершенно необходимо - обеспечивать развитие армии", - добавил Петр Порошенко.

Он также сообщил, что проведение парада стоило гораздо меньше денег, потому что наиболее затратные мероприятия были отменены.

"Я намеренно все дорогие удовольствия отменил, в том числе воздушный парад, где нужно было большое количество горючего, другие вещи. Форму, которую выдавали на парад, выдавали все равно. Это в условиях обеспечения. Технику и топливо - это, в том числе, и обучение", - подчеркнул Порошенко.

Петр Порошенко также сообщил, что денежные премии ко Дню Независимости получали и участники парада, и бойцы в зоне проведения боевых действий.

"Я полностью приветствую инициативу, чтобы поддержать денежным обеспечением нашу армию. Когда я был избран президентом в 2014-м, то снайпер спецназа, мобилизованный на линии фронта, получал денежное обеспечение 600 гривен в месяц. На сегодняшний день тот же снайпер получает обеспечения более 29 тысяч гривен в месяц! И это тот индикатор отношения, которое демонстрирует наша команда к украинскому воину", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, в прошлом году на День независимости в Киеве прошел военный парад "Марш новой армии". В нем приняли участие более 4 тысяч военнослужащих и около 250 единиц военной техники, в том числе 17 основных боевых танков, 40 БМП, БТРов и бронированных машин, более 50 артиллерийских систем, около трех десятков зенитно-ракетных комплексов, в том числе высокоточное ракетное оружие "Ольха". Кроме того, во время парада над Киевом пролетели 29 вертолетов и самолетов.