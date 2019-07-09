Зеленский взял в советники "ведущего футуролога Украины"

Президент Владимир Зеленский назначил внештатным советником Игоря Новикова, который возглавляет SingularityU Kyiv, официальное представительство американского Университета Сингулярности в Украине.

О назначении Новикова говорится в указе №507/2019.

На сайте SingularityU Kyiv о Новикове говорится как о "ведущем докладчике и футурологе Украины", основная сфера которого - "пересечение поведенческой науки, экономики и повествования".

Он был организатором конкурса инновационных проектов Global Impact Challenge 2017.

Также входит в число организаторов iForum.