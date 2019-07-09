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Арахамия и Загороднюк стали членами набсовета "Укроборонпрома"

Президент Зеленский поменял всех людей Порошенко на своих.

Арахамия и Загороднюк стали членами набсовета "Укроборонпрома"
Фото: ukroboronprom.com.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Давида Арахамию и Андрея Загороднюка членами наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" и уволил из набсовета Михаила Згуровского, который был его председателем.

Об этом говорится в указе №499/2019 от 9 июля.

Арахамия, он же Давид Браун, - сооснователь IT-компании Template Monster. В 2014 году занялся волонтерской деятельностью, основав фонд "Народный проект". Был одним их кураторов так называемого "волонтерского десанта" в Министерстве обороны.

В 2015 году начатые волонтерами проекты были переданы менеджерам Проектного офиса реформ при МО, который тогда возглавил Андрей Загороднюк.

Он является руководителем компании "Дискавери Буровое оборудование" и в начале июля стал советником президента Зеленского.

Арахамия в свою очередь баллотируется в Верховную Раду по списку президентской партии "Слуга народа".

Напомним, что в июне 2019 года Зеленский вывел из состава набсовета "Укроборонпрома" главу Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского и генерал-лейтенанта запаса Ярослава Скалько и назначил туда бывшего министра экономики Айвараса Абромавичуса.

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