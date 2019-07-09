Зеленский назначил нового члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию

Президент Владимир Зеленский 9 июля назначил нового члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Как говорится в указе №503/2019, эту должность получил Юрий Зиневич, который, согласно поданной декларации, работает в адвокатской фирме "Наше право" и является совладельцем СТО "Индиго автосервис".

Также Зиневич является членом общественных организаций "Свободные гендерные коммуникации" и "Развитие объединенных территориальных общин".

Президент Украины назначает на должности и освобождает от должностей половину состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Другую половину назначает Верховная Рада.

Нацсовет состоит из восьми человек, срок их полномочий - пять лет с дня назначения.

Президент Петр Порошенко в конце своей каденции назначил членом Нацсовета сотрудника своей администрации Владимира Горковенко, но Зеленский после вступления в должность отменил это решение.