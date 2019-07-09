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Зеленский ​не видит проблемы в том, чтобы жители Донбасса заполняли документы на русском языке

При этом президент подчеркнул, что в Украине языковой проблемы нет.

Зеленский ​не видит проблемы в том, чтобы жители Донбасса заполняли документы на русском языке
Фото: EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что жителям Донбасса нужно дать возможность заполнять документы на русском языке.

Об этом он заявил в комментарии журналисту "Українських новин" Юрию Дощатову после Саммита Украина-ЕС.

"Я думаю, мы когда-нибудь прекратим эту войну. Если у жителей Донбасса будет какая-то особая просьба, что для них важно... Чтобы они могли документы заполнять на русском...", - сказал Зеленский.

Он также подчеркнул, что в Украине языковой проблемы нет.

"У нас в целом нет этой проблемы… Смотрите, такая информационная была война, что "нельзя говорить на русском языке". Я думаю, вы понимаете, что можно говорить как угодно. Я вот президент, я с вами говорю, как хочу. Правильно? Правильно", - сказал он.

Зеленский также назвал "отличной идеей" заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о русском языке как региональном на Донбассе. По словам президента, это - "Андрюхина идея", то есть лично Богдана.

Напомним, одним из основных оправданий агрессии в Украине в России называют "защиту русскоязычного населения". Сбежавший в РФ экс-президент Янукович говорил, что уважает Путина за "защиту русскоязычных".

Ранее глава партии "Слуга народа" Разумков заявил, что не намерен переходить на украинский язык до деоккупации Донбасса. 13 июня Разумков говорил, что начнет говорить на украинском, когда станет народным депутатом.

25 апреля Верховная Рада приняла законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Сейчас конституционность этого закона рассматривает Конституционный Суд по представлению 52 нардепов.

Бывший президент Петр Порошенко считает, что предоставление официального статуса русскому языку на Донбассе пророссийским реваншем.

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