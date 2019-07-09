Решение апелляционного суда по цене на газ позволяет снизить тарифы, - Тимошенко

Новый президент должен учесть решение Шестого апелляционного суда о признании постановлений правительства Порошенко-Гройсмана по повышению цен на газ незаконными и наложить на них вето. Это позволит снизить тарифы для населения. Об этом Юлия Тимошенко заявила во время выступления с трибуны парламента.

«У меня в руках решение Шестого апелляционного суда, а это уже вторая инстанция, по признанию постановлений правительства Порошенко-Гройсмана незаконными по повышению цен на газ. Судьи набрались мужества принять это решение только тогда, когда Порошенко ушел в небытие», - сказала председатель партии.

Она также напомнила, что когда Окружной административный суд как первая инстанция принял решение, что постановление не имело права повышать цену на газ, "судью Евгения Аблова через зависимый от экс-президента Высший совет правосудия отстранили от должности".

Теперь уже и вторая инстанция - апелляционный суд - признал постановления необоснованными, а потому сейчас все граждане имеют право обжаловать незаконность установления им тарифов, отметила Юлия Тимошенко.

По ее словам, в настоящее время каждый имеет право требовать перерасчета: «После решения суда каждый получил право принять возмещение за то, что у людей незаконно снимали деньги».

«Стало очевидным, что 5 лет над людьми жестоко издевались, забирая миллиарды на оффшорные счета. И это крышевали Порошенко и его правительство. Когда будет переформатирована в Украине власть, то за незаконное принятие решений о повышении цены на газ должны отвечать по Уголовному кодексу перед народом Украины. Справедливость есть и за нее стоит бороться», - подытожила она.